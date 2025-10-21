ツムママ(@tumutumuo)さんの夫は、育児休業を取得します。産後1か月までは家事をすべてこなし、赤ちゃんのお世話も積極的にしていました。ところが、徐々に育児も家事もしなくなった夫。そんな中、友人夫婦に赤ちゃんが誕生。先輩パパとして、いろいろと教えてほしいと頼まれ、友人宅へ行くことになった夫ですが…。共感ポイント満載、産後のモヤモヤ実体験漫画『育休夫にモヤッとした話』をダイジェスト版でごらんください。