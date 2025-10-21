ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は21日、2026年に迎える開業25周年テーマを「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」と決定したと発表した。【画像】マリオ＆エルモ＆スヌーピーが勢ぞろい！「御堂筋 ランウェイ2025」にUSJ参加USJは来年3月31日に開業25周年を迎える。アニバーサリーを盛大にお祝いするテーマ「Discover U!!!」には、想像を超えた“知らないジブン”に出会う「Discover You」と、パー