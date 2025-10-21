´Ú¹ñÈ¯¤Î¥¢¥¹¥ì¥¸¥ãー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥ó¥Àー¥ë¡Êandar¡Ë¡×¤«¤é¡¢½©Åß¤òºÌ¤ëÎ¢µ¯ÌÓ¥·¥êー¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÔË¾¤Î¡ÖAirywin ¥Þ¥­¥·¥ï¥¤¥É¥ì¥®¥ó¥¹¡×Î¢µ¯ÌÓ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡Èmore than warmth ¤¿¤ÀÃÈ¤«¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢·Ú¤µ¡¦Èþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¦²÷Å¬¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£´¨¤¤µ¨Àá¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤½÷À­¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó