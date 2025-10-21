クライマックスシリーズ・パ・ファイナルステージは、ソフトバンクが第6戦までもつれる激闘を制し、日本シリーズ進出を決めた。同シリーズではセ・リーグ覇者の阪神と対戦。25日から本拠地みずほペイペイドームで開幕する。今季の交流戦は甲子園で行われ、ソフトバンクが2勝1敗で勝ち越し。交流戦優勝を同球場で決めた。初戦はリバン・モイネロと村上頌樹が先発。初回にソフトバンクが1死満塁のチャンスをつくり、栗原陵矢の