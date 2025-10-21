＜BMW女子選手権最終日◇19日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞14番のティショットを打ったあと、馬場咲希は少し不安そうにボールを見送った。「カート道に跳ねて、どこに行ったのか分からなかった。“あ、ヤバいかも”と思った」。ボールは隣のホールのラフに見つかり、ライは悪いがグリーンは見える状況。「無理に寄せようとしないで」とPWで丁寧にグリーン手前に運ぶと、そこからチップインバーディを奪った。