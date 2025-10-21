GLIM SPANKYのボーカル＆ギター・松尾レミが、体調不良により、出演を予定していた『Chillin’ Vibes 2025』『朝霧JAM 2025』への出演を見送り。『朝霧JAM 2025』にはギターの亀本寛貴のみが参加した。【写真】GLIM SPANKY・亀本寛貴、無事にライブを終えたことを報告松尾については、体調不良により医療機関を受診した結果、療養が必要と診断され、17日に『Chillin’ Vibes 2025』への出演辞退が報告された。『朝霧JAM 2025』