お笑いコンビ・麒麟の川島明が21日、都内で行われたPrime Videoの恋愛リアリティショー『ラブ トランジット』シーズン3配信記念イベントに、ともにスタジオMCを務める指原莉乃、ホラン千秋とともに登壇した。【全身ショット】セクシーすぎます⋯！肩出しタイトワンピで登場した指原莉乃同番組の参加者は、交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルで