ブルージェイズは２０日（日本時間２１日）に本拠地地トロントでのマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ＡＬＣＳ）第７戦に４―３で逆転勝ちし、連覇を成し遂げた１９９３年以来３２年ぶりの３度目のワールドシリーズ（ＷＳ）出場を決めた。シリーズＭＶＰには２６打数１０安打、打率３割８分５厘、３本塁打、３打点を挙げたゲレロが選ばれた。ＷＳ第１戦は２４日（同２５日）、連覇を狙うドジャースをトロントに迎えて行