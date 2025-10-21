【ニュースシネマパラダイス】どうも！有村昆です。４日に自民党総裁選の投開票が行われ、高市早苗氏が新総裁に就任しましたね。小泉進次郎氏優勢の声もありましたが、それを大逆転して総裁の座を手にしました。すると公明党が連立を離脱。今度は日本維新の会と連立を組むことになり、ますます今後が注目されます。さて、そんなニュースに関連し、今週は元ヤクザの男の人生をかけた大逆転を描くアニメーション映画「ホウセンカ