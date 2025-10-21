ZOZO創業者で実業家の前澤友作氏が2025年10月20日、Xで「何も産み出してないのに給与が高い業界」をめぐる持論をつづり、ネットの注目を集めている。「そうした業界は、AIの進化でさらに衰退するでしょう」前澤氏は同日午前、「外国人労働者の依存度が高い介護・製造・建設などは次の成長産業になる」と投稿。「何も産み出してないのに人件費高い業界から、こっちへのリソースシフトは必ず起きる。賢い投資家や起業家はもう動いて