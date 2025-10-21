ニッポン豆腐屋サミット実行委員会提供 豆腐文化と技術の継承・発展を目的に全国の豆腐職人らが集まる「ニッポン豆腐屋サミットin香川」が2025年11月1日と2日、高松国際ホテルで開かれます。 全国豆腐連合会などが主催し、豆腐職人を対象にした勉強会や全国7カ所で行われた予選を勝ち抜いた約100品から日本一を決める「全国豆腐品評会」などが行われます。 11月2日には「全国豆腐食べくらべ祭りin香川」も行われま