高市政権誕生の報道受けて株は利益確定売り、ドル円もやや円高＝東京為替 日経平均は49500前後から49200台まで下落、前場引け前に付けた49900台が高値で50000円付けず。ドル円も151.20台から151.00台へ下げた。 USDJPY 151.11