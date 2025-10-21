「ノーザンファームミックスセール２０２５」（主催・ノーザンホースパーク）が１０月２１日、北海道・苫小牧市のノーザンホースパークで開幕した。繁殖牝馬と今年生まれた当歳馬のセールで午前１０時３０分にスタートした。上場番号１番は「カルタエンブルハーダの２０２５」（牡、父エピファネイア）。母がアルゼンチンＧ１を３勝した良血とあってセリはヒートアップ。いきなり２億２０００万円の高額で落札された。購買者は