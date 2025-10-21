映画『国宝』の公式Xが21日に更新され、同日に66歳の誕生日を迎えた渡辺謙を祝福した。【写真】映画『国宝』が渡辺謙を祝福「花井半二郎の生きざまをぜひ劇場の大スクリーンでご覧ください」公式Xは「今日は#渡辺謙さんの誕生日おめでとうございます！」と、劇中ショットを公開。「歌舞伎役者の師匠として。そして、父として―。花井半二郎の生きざまをぜひ劇場の大スクリーンでご覧ください」と呼びかけた。同作は黒衣と