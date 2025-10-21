衆議院は総理大臣指名選挙で、自民党の高市総裁を第104代総理大臣に指名しました。【映像】高市氏 第104代総理大臣へ衆議院で行われた総理大臣指名選挙では、連立政権を樹立する自民党と日本維新の会にくわえ、無所属議員で作る衆議院会派「改革の会」の3人が自民党の高市総裁に投票する方針を決めていました。投票総数465のうち高市氏が237票を獲得して過半数を満たし、高市氏が総理大臣に指名されました。このあと参議院