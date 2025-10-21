ドジャースは２０日（２１日）、本拠地のドジャースタジアムでワールドシリーズへ向けて練習を行った。球場の大型ビジョンでは、同時刻に行われているア・リーグ優勝決定シリーズの第７戦、ブルージェイズ−マリナーズの試合を放映。相手がどちらになるのか、グラウンドではロバーツ監督や、ノックを受けていたムーキー・ベッツ内野手らも時折視線を送りながら体を動かした。相手は逆転勝ちしたブルージェイズに決定。ドジャ