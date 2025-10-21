今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（ABEMA）。10月17日（金）放送の同番組では、ゲストの大沢あかねが意外な私生活を明かす場面があった。©AbemaTV,Inc.今回のゲストには、大沢あかねと元TBSアナウンサーの山本里菜が登場。MC陣とともに“女性の生きざま”を見届けた。オープニングトークでは、10年来の付き合いだというMEGUMIと大沢あかねの