長田観光今回の長田観光では迎賓館赤坂離宮をはじめとする四谷・赤坂エリアを大調査！都内で自然を感じるアクティビティやパワースポットをご紹介。＜出演者＞長田庄平、八乙女光（Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ）、佐藤栞里ゲスト：瀬戸朝香＜紹介したお店・施設など＞※以下、商品名や値段は撮影時のものです■迎賓館赤坂離宮【入園料（庭園のみ）】一般３００円、大学生以下無料【入園料（本館・庭園）】一般１５００円、大