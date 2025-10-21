横河電機が続伸している。同社はきょう、中国子会社が中国石油化工集団（シノペック）グループのエンジニアリング会社であるシノペックエンジニアリンググループ（ＳＥＧ）が進めるＥＰＣ（設計、調達、建設）プロジェクトについて協力する覚書を締結したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 これまでも両社は中国国内で多数の石油精製所やエチレンプラントのプロジェクトを協力して進めてきたが、