ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスはしっかり。この日正午ごろ、東京証券取引所から８月３１日基準日時点における「上場維持基準（分布基準）への適合状況について」を受領し、プライム市場の上場維持基準全てに適合していることを確認したと発表した。これまで上場維持基準のうち「流通株式時価総額」が不適合となっていた。 出所：MINKABU PRESS