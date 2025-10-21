ｙｕｔｏｒｉが続伸。複数のストリートブランドを展開する同社の株価は８月に６２６０円の最高値をつけた後、１７日の３２２０円まで５割近く下落したことから値頃感からの買いが流入している様子だ。２６年３月期連結営業利益は前期比３１．１％増の８億８０００万円と最高益の見通しだが、来月１３日には第２四半期決算が発表される予定であり、その内容も注目されている。なお、同社は２０日の取引終了後、Ｋ－Ｐ