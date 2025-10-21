中国・湖南省で崩落した小学校の運動場は、4年前にできたばかりだったことが分かった。中国メディアの上観新聞などが20日に報じた。17日午後11時過ぎ、同省邵陽市のある小学校（邵陽市資江学校）の運動場が突然、半分ほど崩落した。巨大な陥没穴ができたほか、校舎の一部も損傷した。深夜だったため人的被害は出なかった。児童らは週が明けた20日から、学年ごとに別の学校に分かれて登校し、授業を受けている。崩落報道によると、