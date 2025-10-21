ドラマ『恋する警護24時 season2』（テレビ朝日系）公式Instagramにて、主演を務める岩本照（Snow Man）と共演する藤原丈一郎（なにわ男子）のスタンバイ中のオフムービーが公開された。 【動画＆写真】岩本照と藤原丈一郎が警棒を手にスタンバイ中の『恋警護』オフムービーなど①～③ ■スタンバイ中の正反対な動きに注目 このたび公開されたのは、無骨で超ストイックなボディガ}