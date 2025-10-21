21日14時現在の日経平均株価は前日比260.82円（0.53％）高の4万9446.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は763、値下がりは778、変わらずは70。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を93.74円押し上げている。次いでＴＤＫ が44.95円、ＳＢＧ が22.22円、日東電 が19.87円、リクルート が13.84円と続く。 マイナス寄与度は42.42円の押し下げで東エレク がトップ。以下、フジクラ が10.27