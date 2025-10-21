ドジャースのダルトン・ラッシング捕手（24）が20日（日本時間21日）、本拠で行われた全体練習後に取材に応じ、大谷翔平投手（31）が示した“チーム愛”に感謝した。大谷は17日（同18日）のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に投打同時出場し、打っては3本塁打、投げては7回途中2安打無失点、10奪三振で勝利投手となり、チームのリーグ優勝、2年連続となるワールドシリーズ進出に貢献。シリーズMVPを獲得した。