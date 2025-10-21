嵐の櫻井翔（43）が21日、都内で書籍「櫻井翔の建築を巡る旅。【現代建築編】」の発売記念会見を行った。「CasaBRUTUS」で2011年3月号から連載「櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。」が続いており、その一部がまとめられた。櫻井と言えば、大阪・関西万博の閉幕式にサプライズで登場し、大きな話題となった。実は大阪・関西万博を特集した「CasaBRUTUS」の6月号の表紙に登場。開幕前に、大屋根リングと迎賓館を巡っていた。「実