オリックスは21日、アンダーソン・エスピノーザ投手（27）が前日20日に帰国のため離日したと発表した。昨オフに複数年契約を結んでおり、来季も残留する見込み。来日2年目の今季は開幕から先発ローテの一角を守り、23試合に登板して5勝8敗、防御率2・98。10月1日の西武戦で左脇腹の違和感を訴え、ポストシーズンでの登板は叶わなかった。エスピノーザは球団を通じて「今年一年応援してくださったファンの皆さん、本当にあ