「フェニックス・リーグ、ロッテ−阪神」（２１日、都城運動公園）阪神の栄枝裕貴捕手が死球を受け、負傷交代となった。四回１死三塁で迎えた第２打席。この回から登板の菊地の内角直球に対し、スイングをかけたところ、右手首付近にボールが直撃した。直後はホームベースの後ろで座り込むほどの痛みを訴えた。コーチやトレーナーが駆けつけたが、最終的にベンチへ下がった。代走には嶋村が起用された。栄枝は日本シリーズ