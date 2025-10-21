「ベスト・ヘア2025」が21日、都内で発表され、30代部門でカーリング本橋麻里（39）、40代で作家川上未映子さん（49）、50代でバイオリニスト高嶋ちさ子（57）、60代で女優萬田久子（67）、70代で女優夏木マリ（73）が表彰された。同賞は、美容室経営者の団体「全日本美容業生活衛生同業組合連合会（全美連）」が行った全国5万超の加盟店アンケートを元にして選考委員会が決定。すてきなヘアスタイルで輝いている著名人を30〜70代
