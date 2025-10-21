今日21日、沖縄では前線や熱帯低気圧の影響で、大気の状態が非常に不安定になっています。昼前に沖縄県南城市糸数や読谷村では非常に激しい雨が降りました。24日(金)頃にかけて大気の不安定な状態が続きます。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。また、与那国島地方に波浪警報が発表されています。うねりを伴う高波に警戒してください。今日21