（C） 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト （C）藤本タツキ／集英社 270度の視界すべてで劇場版『チェンソーマン レゼ篇』を堪能できるSCREENX・ULTRA 4DXでの上映が、10月24日より決定。さらに、英語字幕版での上映も決定した。併せて戦闘シーンの場面カットが公開された。【写真・動画】劇場版『チェンソーマン レゼ篇』SCREENX プロモーション映像＆戦闘シーン場面カットすでに、IMAX・MX４D・４DX・Dolby