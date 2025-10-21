アジア太平洋地域におけるAI駆動型オムニチャネルデジタルマーケティング技術の先駆者であるAsiaPac Net Media Limited(AsiaPac)が、子会社AdTechinnoを通じて、革新的な4つのAI SaaSプラットフォームを正式にローンチしたことを発表しました。「OptAdEasy」「KOOLER AI」「Kolsify」「APHub」と名付けられたこれらのプラットフォームは、グローバルブランドのインバウンドおよびアウトバウンドマーケティングを強化する、インテリ