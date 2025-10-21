一般社団法人セキュリティ・エデュケーション・アライアンス・ジャパン(SEA/J)が、アカデミー認定校支援策として学生を対象にした「SEA/J CTF for Students2025」大会を2025年8月に開催しました。KCS大分情報専門学校の「Bishop」チームが見事優勝を果たしました！大会の詳細レポートや優勝者インタビューも公開されています。 セキュリティ・エデュケーション・アライアンス・ジャパン(SEA/J)「SEA/J CTF for Students2025」