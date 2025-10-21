オリックスは２１日、アンダーソン・エスピノーザ投手が帰国のため、２０日に離日したことを発表した。来日２年目の今季は、先発の一角として２３試合で５勝８敗、防御率２・９８をマーク。お立ち台では流ちょうな日本語を披露するなど、親日家としても知られる右腕は、来季もチームに残留する。エスピノーザは球団を通じて「今年一年応援してくださったファンの皆さん、本当にありがとうございました。おかげさまで今シーズン