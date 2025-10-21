◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）＝２１日、栗東トレセンセントライト記念２着のヤマニンブークリエ（牡３歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）が横山典弘騎手とのコンビで一発を狙う。田原助手は「（乗り方は）あえてジョッキーには聞かないです。逃げも追い込みもやっている馬。どこから行くかは自在だと思います」と、名手に託す構えだ。前走は好位追走から内を突いて巧みに抜け