女優萬田久子（67）が21日、都内で「ベスト・ヘア2025」の60代部門に選ばれて表彰された。「19歳でミス・ユニバースになってトロフィーをもらった感動がよみがえった。本当にうれしいです。励みになります」。髪のこだわりについて聞かれると「ずっとロングヘアで生きてきて“元祖かきあげワンレングス女”みたいに言われてきた。時代劇でかつらをかぶってもかきあげそうになって…」と笑わせながら「『髪は女の命』みたいな時代も