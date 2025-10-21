女優夏木マリ（73）が21日、都内で「ベスト・ヘア2025」の70年代部門に選ばれて表彰された。「女性は美容に関係する賞をもらうとうれしい」。髪については「こだわりがあまりなくて、あまり手入れをしていない。丈夫な髪の毛です」。そして「髪は自分の言語ですね。顔の一部」と続けた。座右の銘は「死にゃしなかったらOK。命があればいい」だと明かした。選考では「歌手としてデビューした『絹の靴下』など、数多くのヒット曲を生