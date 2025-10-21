作家川上未映子さん（49）が21日、都内で「ベスト・ヘア2025」の40代部門に選ばれて表彰された。「控室で（受賞した）皆さんが美しくて緊張した。同じ場にいさせていただくだけでオーラがすごい」と最初は緊張ぎみ。その後の髪にまつわるトークでは「髪には子どもの頃からコンプレックスがあって、くせっ毛で太くてまとまらない」と明かした。だが「ずっと一緒に生きてきた大事な一部。年齢を重ねて髪も変化。コンディションもある