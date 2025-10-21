俳優の川崎麻世が19日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんとのデートの様子を報告した。この日、川崎は「昨夜は妻と電車に乗ってお出かけ」と切り出し、花音さんとの2ショットを公開。「妻が着てるピンクのレザージャケットは俺が衝動買いをしてプレゼントした物で昨夜やっと初めて着てくれた」と明かし「サイズもぴったりで似合うと思うけど気に入ってくれたかな？」と心境をつづった。続けて、夕食は「お気に入りの寿司屋さん