9月30日に双子男児を出産したタレントの中川翔子が21日、自身のインスタグラムを更新し、双子との親子コーデを披露した。中川翔子中川は、我が子と親子コーデをした3ショットなどを添えて、「堀井雄二さんからプレゼントドラクエジェラピケ！欲しかったんです〜双子と親子コーデ叶いました！めちゃくちゃかわいい」とコメント。「モンスターたちがすやすやしてる大人用もモコモコあったかいありがとうございます！おしゃれ