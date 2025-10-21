太平洋戦争末期、パラオ・ペリリュー島での過酷な戦いと、戦火の中で芽生える友情を描いたアニメ映画『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』（12月5日公開）。今年5月、作品の舞台であるペリリュー島を有するパラオ共和国からスランゲル・S・ウィップス・ジュニア大統領が来日。原作者であり脚本も務める武田一義との特別対談が実現した。戦前から続く日本とパラオの絆、そして未来へ向けた想いについて、作品を通じて語り合った。【