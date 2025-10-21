９、１０月度「大樹生命月間ＭＶＰ賞」が２１日、発表され、ソフトバンクの栗原陵矢内野手が受賞した。２４試合に出場して、打率３割５分９厘、３本塁打、２０打点。昨年の９、１０月度以来、３度目の受賞となった。栗原は右脇腹痛で７月３日に出場選手登録を抹消され、８月２９日に１軍復帰。小久保監督からは「９月は月間ＭＶＰを取るぐらい大爆発しておいしいところを持っていってほしい」と激励されていた。期待通りに優勝