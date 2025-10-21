モデルで女優の紺野彩夏が２１日までに自身のＳＮＳを更新し、秋の装いショットを公開した。インスタグラムで「すっかり秋ですねぇノンノ読んで秋支度しましょう〜！」とつづって、本棚の前でセーターを着たロングヘアの姿をアップした。この投稿には「とっても素敵」「魔法少女みたいなかわいさ！」「カッコ良い笑顔」「髪形素敵」「秋服こんちゃんもたくさんみたい」「かわいすぎ！！」などの声が寄せられている。