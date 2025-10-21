◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦ブルージェイズ４―３マリナーズ（２０日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦は２０日（日本時間２１日）、ブルージェイズが逆転で制して、２４日（同２５日）からのドジャースとのワールドシリーズ進出を決めた。今季はア・リーグ最多の９４勝を挙げて、ヤンキースやレッドソックスらと同じ激戦東地区を制したブルージェ