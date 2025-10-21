１０月１３日の東京１Ｒの馬場入場の際に落馬し、頭部・左肩の負傷と診断を受けていた小林美駒騎手＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝は、復帰まで最低でも６週間必要であることが２１日、分かった。師匠である鈴木伸調教師が明らかにした。鈴木伸師は「左上腕骨の亀裂骨折です。金曜（１７日）に主治医と話して最短でも６週間は復帰までかかると言われました。調子が良かったので残念ですが、しっかり休んで万全な状態で復帰した方がいい