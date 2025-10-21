ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が21日、9・10月度の「大樹生命月間MVP」を獲得した。9、10月は24試合に出場。打率・359、3本塁打、20打点をマークした。優勝が決まった9月27日まで3戦連続の決勝打も放った。「なかなかチームの力になれない苦しいシーズンでした。最後に少しチームの力になれてうれしかったです」と笑みを浮かべた。今季は右脇腹を痛めるなど苦しいシーズンを送った。8月末に1軍復帰。小久保監督から