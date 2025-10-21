自民党の高市早苗総裁は21日午後、衆院本会議の首相指名選挙で第104代首相に選出された。女性の首相就任は憲政史上初。直ちに組閣に着手し、皇居での首相任命式と閣僚認証式を経て、自民と日本維新の会による連立政権を発足させる。物価高対策を裏付ける2025年度補正予算案の編成指示を検討している。