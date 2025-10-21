“BTSの父”として知られるHYBEのパン・シヒョク議長と熱愛説が浮上した女性インフルエンサー・果汁セヨンが、韓国のサイバーレッカー系ユーチューバーを相手取って起こした損害賠償訴訟で一部勝訴した。【写真】果汁セヨン、“BTSの父”と熱愛説のワケソウル中央地裁民事1005単独のイム・ボッギュ裁判官は10月21日、1審判決で「被告は原告に対し1000万ウォン（約110万円）と遅延利息を支払え」とし、果汁セヨンの一部勝訴を認めた