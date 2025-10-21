自民党と日本維新の会は連立合意書で「衆院議員の1割削減」を明記したが、政治団体 「チームみらい」の安野貴博党首（34）は、2025年10月20日放送の「news23」（TBS 系）に出演して、「定数削減で民意は反映されにくくなる」と批判した。「日本は国会議員がそもそも少ない」安野氏は定数削減の懸念点として、「国会議員の新陳代謝がより悪化する」「日本は国会議員がそもそも少ない」「定数削減のコストメリットは限定的」の3つを