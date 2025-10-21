三豊警察署 生活保護費423万円余りを不正受給したとして、香川県三豊市高瀬町に住むフィリピン国籍の会社員の女（45）が21日、詐欺の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、女は別居中の夫から仕送り収入を得ていることを隠し、2021年4月から2024年12月まで46回にわたり、三豊市から生活保護費423万6350円を不正に受給した疑いです。 夫から「妻が不正受給している」と刑事告発があり、警察が捜査していました。